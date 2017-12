Los duros descargos de Julia Fernández en contra del clasismo de la sociedad chilena y su TV

Cansada de las críticas reaccionó Julia Fernández, expareja de Ignacio Lastra y otrora participante de "Doble Tentación", puesto que en redes sociales comentó que tanto los programas de farándula como la sociedad chilena hacen distinciones según los ingresos económicos.



Fue en Instagram que la modelo comentó que "amo este país, pero ya estoy cansada de cómo ustedes acusan al pobre y defienden al rico. Estoy chata de la tele siempre separando a la sociedad por situación económica".



Fernández lanzó sus dardos principalmente a Intrusos y aprovechó de mencionar que Lastra tiene como para poder costear su tratamiento, luego del grave accidente que sufrió y con el que terminó con gran parte de su cuerpo quemado.



"Gracias a Dios Nacho es millonario, siempre hablo esto a todos. No depende tanto de mí y tiene su familia que tiene plata como él siempre ha dicho, pero esta no es mi realidad", aseveró.



Por último, Fernández aseguró que ya sabe quién está filtrando información a la prensa farandulera, pero que no revelaría su nombre.