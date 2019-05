Los descargos de Dino Inostroza tras golpear a Aída Nizar en Resistiré

Dino Inostroza hizo sus descargos en Mega luego de haber sido expulsado del reality Resistiré por golpear a Aída Nizar.

"Como yo sabía que no había tenido la intención de pegarle, estaba súper tranquilo", comenzó defendiéndose el amigo de Alexis Sánchez.

"Siento que en caliente uno reacciona mal, yo no soy de pegarle a las mujeres, independiente de que sea Aída, y que me lleve mal con ella, independiente de quien sea, yo solamente reaccioné a una reacción de ella que trató de ahorcarme y de enterrarme la uña", aseguró.

"Ella no me dio ni siquiera tiempo de poder hablar (...) En algún momento podré conversarlo con ella, y si acepta las disculpas bien, y si no... no es de menos hombre aceptar los errores y yo estoy aceptando el mío con la expulsión del encierro", aseveró.

Revisa aquí sus declaraciones completas: