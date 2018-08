Los desafortunados comentarios tras publicación de Lucila Vit para protegerse con preservativo

Lucila Vit acostumbra a deleitar a sus seguidores de Instagram con sensuales fotografías de su privilegiado físico, o bien enseñándoles siempre una rutina nueva para complementar en el gimnasio. Pero en esta ocasión, la modelo argentina decidió subir una publicación que contó con desafortunados comentarios en Instagram.

La trasandina subió una fotografía con un condón en mano incentivando el uso de preservativos en los hombres para tener relaciones sexuales. Tras ello, sus seguidores se las ingenieron para dedicarle particulares comentarios que no dejan de llamar la atención.

"Hola hermosa estas divina yo quisiera que me dieras clases". "Los usaria con usted linda". "Contigo no solo una cajita sino una bolsa entera, y se rompería seguramente de lo duro que inspiras amor". "Contigo acapella no mas eri demasiado ricarda si llegaras a tener algo me contagio feliz :)". "Contigo a lo Highlander lander nomás jajajajaja voy altiro al juzgado a pagar el parte jajaja", fueron algunos de los comentarios que recibió Lucila.