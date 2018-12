Los contratiempos que sufrió Kel Calderón para celebrar los 61 años de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña celebró sus 61 años este martes en la noche, para pasar las 12 con sus respectivos invitados, en una fiesta que se vio amenazada por la lluvia que cayó en Santiago.

Sin embargo, el mayo contratiempo corrió por cuenta de Kel Calderón, quien viajó durante casi un día para poder acompañar a su madre: "Viajé desde Irlanda, hicimos escala en Holanda para venir a Chile. Fueron 22 horas de viaje para llegar al cumpleaños de esta mujer y nos enteramos que no llegaron las maletas", contó a La Cuarta.

Que el equipaje no llegue es una situación bastante común, pero en esta ocasión complicó más de la cuenta a la egresada de derecho, ya que ahí venía el regalo de Argandoña.

Además, la panelista de Bienvenidos puso un dress code para su celebración, donde la vestimenta tenía que ser blanca y dorada, por lo que Kel tuvo que partir al mall a comprarse algo, ya que lo que traía de Marruecos se quedó en las maletas.

En cuanto al regalo, la influencer recordó que su madre quería un teléfono en particular, así que ese fue su regalo, aun cuando le traía muchas cosas de su viaje.

Por su parte, Raquel comentó estar muy contenta por la llegada de su hija, pues "a la Kel no la veía hace 20 días, no sabía si iba a llegar, el mejor regalo es que ella esté acá", dijo Raquel, agregando que hoy estará con su hijo, quien no fue ayer debido a la pelea que mantiene con su hermana.