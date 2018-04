Los combates soñados que nunca se realizaron en Wrestlemania

David Muñoz, Kevin Felgueras y Alberto Stephens, ADN

Este domingo, en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans, se llevará a cabo la versión número 34 de Wrestlemania.

A lo largo de la historia, tanto en WWF como WWE, hubo combates planeados para dicho evento que finalmente no se realizaron.

Como previa, acá les dejamos nueve de las principales historias que quedaron de lado en Wrestlemania:

1.- Stone Cold vs HHH: Son dos de los grandes, de los inolvidables, de los que fueron amados a pesar de ser de los peores heels de la historia de la WWE. Y como era de esperar, tuvieron su encuentro. Una lucha inolvidable en el Survivor Series del año 2000. Detrás de la historia, el atropello a la serpiente cascabel, un "Juego" empoderado, recién casado con una joven Stephanie McMahon y un Stone Cold sediento de venganza. Es, probablemente, uno de los feudos que marca la era Attitude y que, para los más viejos, es sencillamente exquisito.

Una lucha de ensueño que en la vitrina de los inmortales no se hizo carne. Fue solo hace 4 años que corrieron los rumores que Triple H enfrentaría al dueño de la paralizadora en Wrestlemania 30. Un año en el que, finalmente, el CEO de la WWE enfrentó a Daniel Bryan, dejando solo en el sueño de muchos el poder revivir ese encuentro ocurrido hace 18 años (ver video).

Posible Resultado: A pesar que Stone Cold es uno de los favoritos del público, la celebración con la Budweiser no sería a raíz de un triunfo. Fiel a su estilo, Triple H y Stephanie harían de las suyas -habiendo aprendido de lo ocurrido ante Seth Rollins el año pasado- y vencerían juntos al 3:16. Sin duda, tras su derrota, el propio Steve Austin dejaría en claro por qué es uno de los ídolos de la WWE. La cerveza no faltaría. De eso estamos seguros.

2.- Shawn Michaels vs Eddie Guerrero: Si hablamos de historia, el chico rompecorazones es, probablemente, uno de los iconos de la WWE. Hall of Famer, "culpable" del retiro de Ric Flair y retirado en el ring de Wrestlemania por el mismísimo Undertaker. Su rival de ensueño, el Latino Heat, que logró encantar con un estilo distinto a los mexicanos que detrás de una máscara y grandes acrobacias se hacían espacio en la industria. La lucha, sin una historia de por medio, habría sido una delicia para los fanáticos del universo de la WWE. Y lo interesante es que sí pudo haber pasado.

Y es que los planes originales hace 12 años atrás eran que HBK se enfrentara por el título a Guerrero en el mismo ring de Wrestlemania. Solo la muerte del mexicano pudo evitar que este combate quedara marcado en la historia del entretenimiento deportivo. En WM 22 se verían las caras por primera vez, lo más seguro por el campeonato mundial.

Posible resultado: La historia terminó coronando a otro mexicano en ese mítico evento. Rey Misterio ganó el título mundial, con el relato en medio de lágrimas de Hugo Savinovich. Solo basados en ese homenaje que rindió al mundo latino frente a la WWE, podemos pensar que el plan original era que el pupilo de Gory Guerrero alzara el título frente a los millones de fanáticos tras Wrestlemania.

3.- The Rock vs Triple H:

Dos de las más grandes estrellas de la década pasada en la ex WWF, tuvieron una histórica rivalidad y una de las más vibrantes del último tiempo. A comienzos del 2000, el "Campeón del Pueblo" ganó el Royal Rumble y el "Juego" venció dos veces a Cactus Jack por el título máximo. Esos meses hubo insultos, promos inolvidables y peleas que hacían presagiar que se verían las caras en Wrestlemania. Sin embargo, los planes cambiaron y lucharon en una criticada Fatal 4 Way contra Big Show y Mick Foley. Al final, HHH retuvo el cinturón con ayuda de Vince McMahon, y ahí sí se generaron los uno contra uno (en Backlash y el Iron Man Match en Judgement Day) que todos los fanáticos estábamos esperando.

Posible resultado: The Rock ya era el más querido por el público, y hubiera sido lógico que se coronara en WM. Finalmente, lo logró un mes después en Backlash.

4.- The Rock vs Shawn Michaels:

El sueño de muchos nunca llegó a concretarse porque ambos no se llevaban bien en la vida real. Cuando el "Hombre más Electrizante del Mundo" estaba apareciendo, y venció a Triple H en King of The Ring 1997, el "Chico Rompecorazones" lo criticó y le dijo a Vince McMahon que debía potenciar a su amigo en vez de La Roca. De hecho, en 1999, el dueño de la "Sweet Chin Music" le costó el campeonato al oriundo de Miami ante el "Juego" en Smackdown. Eso nunca se le olvidó al actual actor, quien se negó a luchar contra Michaels en el evento más grande de la WWE.

Posible resultado: Considerando la historia, era difícil pensar que The Rock accediera a la lucha sin otro resultado que una victoria.

5.- Lita vs Trish Stratus:

Ambas aparecieron a fines de los 90', y hasta el día de hoy son consideradas dos de las mejores exponentes de la lucha femenina. Tras el retiro de Chyna, quedaron a cargo de la división de las "Divas" y ninguna decepcionó. Entre 2005 y 2007 nos brindaron grandes combates y muchas emociones por el título de mujeres, pero nunca pudieron luchar en Wrestlemania. La razón es que, en New Years Revolution 2005, Lita se lesionó en una pelea contra su mayor rival. Al final, la reemplazó Christy Hemme, quien cayó rápido ante la rubia.

Posible resultado: Trish era "Heel" y Lita "Face", pero como Stratus era recién campeona se veía impensado que fuera a perder el cinturón.

6.- Undertaker vs Sting:

A la hora de hablar de combates de ensueño que nunca se dieron en WWE, es imposible no referirse al enfrentamiento entre dos de los mejores gimmicks de la industria de la lucha libre: Undertaker vs Sting.

Sin embargo, Sting varias veces se mostró contrario a recalar a WWE, en vista del trato de esta a las exfiguras de la compañía que poseía Ted Turner en su momento. Fue de hecho este argumento el que usó para no aceptar un ofrecimiento de los oficiales para que se midiera ante el Hombre Muerto en WrestleMania XXVII, en una storyline cuyos segmentos contó con varias referencias al exmonarca mundial de TNA, pero que finalmente llevó a Triple H a ser el rival de Undertaker.

Así, pasaron varios años hasta posterior a WrestleMania XXX, cuando el Cuervo definitivamente firmó por la empresa, por lo que era cosa de tiempo para que se diese el anhelado combate. Llegó su magnífico debut en Survivor Series 2014, aunque aquello sería el principio del fin, puesto que HHH consideró que era un mejor plan que él, como ícono de la compañía, se enfrentase al ícono por excelencia de WCW.

Llegó WrestleMania 31 con Triple H derrotando a Sting en un combate divertido, pero que pocos esperaban como fans de la lucha libre, no así ante Undertaker. Estaba la opción del próximo evento mayor de WWE a la vuelta de la esquina, pero Borden sufrió una lesión a los 52 años que lo obligó a retirarse.

Posible resultado: Tratándose de Wrestlemania, la casa del "Hombre Muerto", y la rivalidad entre WWE y WCW, no cabía duda de que Taker iba a salir vencedor.

7.- Stone Cold vs Hulk Hogan:

Los dos mayores íconos (junto con John Cena) en la historia de la WWE eran para muchos rivales naturales y más en un escenario como WrestleMania, por lo que no era difícil suponer que alguna vez se encontrarían sobre los cuadriláteros, y en teoría si pasó que cruzaron golpes, aunque nunca en un mano contra a mano.

Los antecedentes apuntan a que la (fracasada) invasión de la WCW y posterior NWO a WWE (WWF en ese entonces por el 2001-2002) iba a tener como uno de los ejes centrales el choque entre el Hulkster y la Serpiente Cascabel, pero los famosos contratos impedían la llegada del primero hasta que finalmente ocurrió en No Way Out. La carne parecía servida, pero se interpuso un antecedente clásico en el mundo de la lucha libre: El ego.

El Hulkster estaba muy interesado en que se desarrollara la lucha, siempre que él lograra la victoria. Por contraparte, Austin nunca se interesó en la lucha, principalmente por el trato que recibió del primero cuando coincidieron en WCW.

Vale decir que Stone Cold indicó en una entrevista que no estaba tan motivado a la pelea porque sabía que el nivel de calidad no sería bueno. Algo discutible, considerando que el The Rock vs Hogan es recordado por lo emotivo y nadie repara en lo hecho en el ring, mientras que Stone Cold se debió conformar con una mediocre pelea ante Scott Hall en WrestleMania X8.

Posible resultado: Considerando la época, popularidad de cada uno en ese entonces y la condición física, era difícil que Austin perdiera.

8.- Brock Lesnar vs Daniel Bryan:

La hegemonía de la Bestia en WWE iba a tener su punto cúlmine con otra historia de esfuerzo por parte del American Dragon, en donde estaría involucrado el título máximo, pero finalmente la ruta elegida dio con Roman Reigns en el evento principal de WrestleMania 31.

La opción que se manejó era la de Lesnar obteniendo el título tras vencer a Cena en SummerSlam 2014, lo que finalmente ocurrió, hasta que llegase a la Vitrina de los Inmortales, frente a un Bryan que conseguiría obtener el Royal Rumble.

Sin embargo, la historia es conocida: El PPV anteriormente señalado ha sido uno de los peores de la historia, con Reigns ganando la batalla real de manera confusa y sin sentido, mientras que Danielson fue eliminado sin mayor esfuerzo por Bray Wyatt.

Posible resultado: Si la historia se desarrollaba tal cual estaba pensada, el creador del Yes Movement! iba a salir victorioso por segundo año consecutivo de WM.

9.- Kharma vs Beth Phoenix:

El arribo de Awesome Kong tras su exitoso paso en TNA hacía presagiar una serie de luchas notables, siendo el más atractivo el que llegó a tener el desarrollo de una historia: Frente a Beth Phoenix.

En la antesala de WrestleMania 28, se barajó la idea de que la última junto con Natalya pasaran por encima de toda la división femenina, convirtiéndose así en las Divas of Doom. Un tag poderoso amparado en el argumento de que destruían a todas las figuras de la empresa.

Todo iba en camino, con una curiosa participación de Kharma en el Royal Rumble 2012, pero el plan no llegó a más producto de que WWE perdió la confianza en ella luego de que quedara embarazada meses antes y este proceso tuviese una serie de momentos personales confusos.

Posible resultado: Kharma, para revertir la tendencia de dicha historia, iba a vencer a la "Glamazón" y pasar a ser la Diva dominante de la WWE.