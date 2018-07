Los buenos resultados en los exámenes de Javiera Suárez: "Varios tumores desaparecieron rápidamente"

Positivos fueron los resultados que arrojó el último examen al que se sometió la periodista Javiera Suárez, aquejada por un cáncer de piel, ya que tras someterse a quimioterapia gran parte de los tumores que poseía en su cuerpo desaparecieron.



Así lo expresó a Las Últimas Noticias, en donde contó que "me fue increíble. Salió mucho mejor (de lo esperado). Es un milagro de Dios".



Suárez se sometió a una Tomografía por Emisión de Positrones (PET), el cual determinó que varios tumores ya no están.



"El resultado es un milagro porque hace dos meses y medio tenía tumores en el cerebro, pulmón, hígado, estómago, costilla y fémur, y hoy desapareció la gran mayoría. El melanoma no tiene cura y el PET solo detecta desde un número específico de células (cancerígenas) para arriba. Lo impactante y milagroso es que varios tumores desaparecieron rápidamente. La quimio hizo un efecto impresionante. El doctor estaba impactado", detalló.



Ahora, la periodista indicó que irá a Estados Unidos un par de semanas para hablar con un especialista, con el fin de saber qué pasos tomar en su lucha contra el melanoma.