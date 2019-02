Los adelantos de Avengers: Endgame y Toy Story 4 se robaron las miradas en el Super Bowl

Diversas series y películas utilizaron parte del Super Bowl para mostrar adelantos exclusivos de lo que se viene este 2019, entre ellas Capitana Marvel, Avengers: Endgame, Alita: Battle Angel, Toy Story 4 , Scary Stories to Tell in the Dark, Us y The Handmaid's Tale.

Avengers: Endgame

En un tráiler de 30 segundos se mostró a personajes como Iron Man, Black Widow, Captain America o Thor, después de que Thanos haya matado a la mitad de la población, quienes serán los encargados de darle una continuación a Infinity War, que se estrenó en abril de 2018.

Capitana Marvel

Con esta película se cuenta el origen de Carol Danvers, una de las heroínas más poderosas cuando la Tierra queda atrapada en medio de uan guerra galática entre dos razas alienígenas.

Su estreno está programado para marzo de 2019.

Toy Story 4

Esta secuela traerá de regreso a los personajes liderados por Woody y Buzz, y también de Bo Peep, el gran amor del vaquero que estuvo ausente en la tercera entrega. Además, se reveló que habrán nuevos personajes, algunos muy malvados.

La película será estrenada el 21 de junio de este año.

Us

La esperada cinta de terror, en manos del director de Get Out, también mostró un nuevo tráiler en el Súper Tazón que dejó impactados a todos los presentes, gracias a su oscura y cruda historia.

Recordemos que su estreno está previsto para el 21 de marzo.

Scary Stories to Tell in the Dark

El film narra la historia de unos jovenes que deciden investigar qué se esconde detrás de una serie de macabros asesinatos que ocurren en su pueblo natal. El guión es de Guillermo Del Toro, premio Oscar a mejor director por "La forma del agua" en 2017.

Alita: Battle Angel

La película está ambientada en 2563, han pasado 300 años desde The Fall, un evento de características bélicas y que habría dado inicio a las condiciones de postapocalipsis en las que se viven en el siglo XXVI pero que no me acabó de quedar claro en qué consistió, a pesar de los varios diálogos expositivos y no necesariamente sutiles que hay para tratar de aclararlo.

The Handmaid's Tale

Pese a no entregar fecha de lanzamiento, el avance de la popular serie de época mostró grandes momentos que ocurriran en esta nueva temporada. Además, comenzó como una parodia al comercial de la campaña de Ronald Reagan en 1984, Morning in America.