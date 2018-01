Loreto Valenzuela reveló las claves de su nominación a los premios "Caleuche"

Loreto Valenzuela fue una de las actrices más aclamadas del 2017, por su rol de Catalina en la popular teleserie "Amanda".

En conversación con Ciudadano ADN, la actriz reveló sus sensaciones tras ser nominada los premios "Caleuche". "Estoy muy feliz por la nominación, no me lo esperaba. He hecho hartas cosas y siempre es bueno trabajar en lo que te gusta, aunque pueden haber personajes que no te van a gustar algunas veces. Un buen texto y un director son claves para desarrollar un buen papel", indicó.

Sobre su actuación en la novela, la experimentada artista comentó que "mi personaje en Amanda tuvo varios aspectos interesantes: una señora mayor, preocupada de la familia y bien cristiana. Hasta que después apareció la maldad, eso la gente no lo podía creer y fue difícil dejar de quererlo".

Además, Valenzuela tocó uno de los temas polémicos de la televisión: los sueldos. "Hay cosas que entiendo, hay ciertos actores que te provocan un avisaje en la televisión. Es un área que se mueve por plata y si no quieres vivir con esas leyes, no puedes ser parte de ese mundo. Hay ciertos rostros que llevan los auspiciadores, sin importar si son hombres o mujeres", concluyó.