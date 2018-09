Loreto Valenzuela habló sobre el acoso sexual que sufrió por parte de director de teatro nacional

La actriz chilena Loreto Valenzuela habló sobre el acoso sexual que sufrió durante su juventud por parte de un reconocido director de teatro nacional.

Según lo dicho por la artista a la Revista Ya, Raúl Osorio se aprovechó de su rol como profesor y director en "Tres Marías y una Rosa", popular obra de teatro de esa época.

La antagonista de "Amanda" reveló que muchas veces tuvo que compartir transporte público con el académico, dado que vivían relativamente cerca en los tiempos de dictadura.

"Yo vivía cerca de él. Vivía en Colón con la Plaza Atenas y Raúl vivía más arriba. Terminábamos cerca de las 11 de la noche el taller, eran tiempos de toque de queda, y nos íbamos juntos en la micro, lo que era una situación muy incómoda para mí", confesó.

Un día, cuando la trasladó en taxi, "se me lanza encima y me empieza a besar. Entonces… ¡Si él era mi profesor y mi director! La persona con quien yo trabajaba, a la que le creía, del grupo en el cual yo estaba poniendo todo. Estábamos corriendo peligro", agregó Valenzuela.

La ganadora de un premio Caleuche, declaró que no sólo fue una vez, sino que fueron varias veces las que Osorio abusó de ella, donde, según ella, no le hablaba, sólo hacía ruidos guturales aparte de manosearla.

"Me daba besos. Me besaba en la boca y me daba mucho asco, porque me quedaba con el olor de su saliva, que era muy asquerosa…Nunca le devolví el beso, sino que yo era simplemente una estatua de sal… Yo me quedaba con la boca cerrada. Entonces, me pasaba la lengua…No me quiero acordar", comentó.

"Se me ponía por detrás y me refregaba el paquete. O me agarraba y empezaba a toquetear", agregó la actriz.

Loreto Valenzuela expresó que no contó antes lo que le había pasado con Raúl Osorio debido a la asimetría de poder, y que hablar ahora para ella y muchas otras actrices es "una cosa de justicia", dijo.

En el mismo artículo de la revista, le preguntaron a Osorio sobre las acusaciones en su contra, a lo que respondió: "No me interesa y, si algo sucede, si algo pasa, bueno, las leyes del juego, de la justicia serán", sentenció.

Cabe recordar que el director fue expulsado de la Universidad Finis Terrae, donde ejercía como académico, tras una denuncio por acosos sexual.