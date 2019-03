Loreto Aravena sobre su última escena en Pacto de Sangre: 'Fue estremecedor'

Este martes se emitió un capítulo de alto impacto de Pacto de Sangre, donde Josefa murió en manos de Benjamín y Trinidad luego de dar a luz a su hija.

En una escena plasmada de dolor y desesperación, Vial le confiesa toda la verdad sobre Daniela al personaje de Loreto Aravena, quien atentamente escucha mientras se desangra hasta morir, convirtiéndose en la última y aplaudida escena de la actriz.

En conversación con La Cuarta, Aravena reveló que la grabación de esta secuencia la marcó, sobre todo porque es la primera vez que su personaje muere en una teleserie: "Había dicho que a Josefa le esperaba algo peor que la muerte y fue precisamente, por lo que se vio. Ella alcanza a conocer a su hija, creo que para una madre no hay nada peor que no ver crecer a sus hijos".

Además, comentó que al ver a su bebé ficticia fue muy duro, ya que "tocarla, mirarla a los ojos y no tener fuerzas para salir adelante es tremendo, porque muere desangrada, además. Es una de las muertes más terribles, porque tú sabes que estás muriendo, es una agonía lenta".

Sobre como le dio realismo a su interpretación, la actriz contó que "yo tuve parto natural, sé lo que es parir sin anestesia y me asesoré con 2 matronas y un obstetra. Ellos me relataron cómo era el proceso. El desangramiento te debilita, sientes que te estás durmiendo de alguna manera, pero es tu cuerpo y tu cabeza no, es terrible".

Lo más desafiante de su paso por Pacto de Sangre es, para ella, actuar de muerta, ya que "no te puede pasar nada, tratar de respirar muy abajo, además de no moverse, es toda una técnica. Además que es primera vez que muero en una teleserie".

"Cuando leímos las escenas de los golpes y estas de la muerte, mis compañeros se acercaban y me decían que heavy te toca, pero cuando las hicimos la gente lloraba en el set, tuvieron que sacar a personas con crisis de pánico. Fue estremecedor", comentó Aravena, quien tuvo su última aparición en la nocturna de Canal 13.