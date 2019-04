Loreto Aravena sobre su pelea con Arturo Longton: 'Se le pasaron un poco las copas'

El viernes pasado, Arturo Longton y Loreto Aravena fueron dos de los invitados de Podemos Hablar, el nuevo programa de Chilevisión, quienes protagonizaron un fuerte encontrón.

En el espacio de conversación, el exchico reality se retiró del set por estar en desacuerdo con la actriz, quien posteriormente lo trató de "violento".

En conversación con Intrusos, Aravena comentó lo sucedido y volvió a hacer énfasis en la mala actitud de Longton, acusando que "se le pasaron un poco las copas", agregando que "era evidente esa situación".

"El fútbol es pasión de multitudes, por lo que hace que la gente sea muy pasional al hablar de fútbol, pero la verdad es que mucho rato había estado gritoniando, enojado por cosas que no valían la pena", indicó la actriz.

Finalmente, Loreto comentó que "aguanté lo que pude pero no puedo estar con alguien que me está gritando en la oreja todo el rato (…) no creo que haya sido una falta de respeto lo que le dije".