Loreto Aravena responde a aquellos que juzgan a las personas sólo por lo superficial

La actriz de Pacto de Sangre Loreto Aravena publicó un video donde aparece sin maquillar en Instagram, acompañado de un texto que respondió a ciertos comentarios negativos que recibe cada día.

En esa línea, Aravena enfatizó en que la belleza va por dentro, además de realizar una crítica a aquellos que sólo se fijan en lo superficial para referirse a una persona.

En la reflexión que compartió, la actriz señaló: "Recuerdo en la universidad hablar por horas del concepto de 'belleza'. La belleza se lleva por dentro. ¿Qué es eso de andar diciéndole a otra u otro que es feo o fea? Cuando eso pasa, no reflejas más que lo podrido o podrida que estás por dentro".

"Si me encuentra fea, pase de largo. Un comentario así solo refleja lo podrido de su alma. No me interesa mostrarme siempre 'bonita' o maquillada. No me interesa que mi hija crea que estar 'linda' es ser bonito o bonita. Sí, se me irrita la cara, sí me salen espinillas, sí, tengo pelos ¿y qué?", concluyó.