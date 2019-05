Lorenza Izzo por su trabajo con Tarantino: 'Hasta el día de hoy me pellizco'

Aún no ha sido estrenada en los cines pero "Once Upon a Time in Hollywood", la novena película de Quentin Tarantino, ya genera expectativas. Primero, porque está inspirada en los crímenes cometidos por Charles Manson a fines de los sesenta. Y, segundo, porque es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Un elenco de lujo, donde también hay una chilena: Lorenza Izzo.

La actriz, radicada hace seis años en Estados Unidos, interpreta a Francesa Capucci, un rol que homenajea a las divas italianas de la época como Claudia Cardinale, Sophia Loren y Monica Vitti. Si bien conocía al hombre detrás de "Perros de la calle" por medio de su ex marido, el también actor Eli Roth, el papel lo obtuvo tras una audición a la que fue sin muchas pretensiones.

"De hecho, me fui de vacaciones y dije: "Es imposible que quede". Me olvidé por completo. Volví de vacaciones y me llegó el llamado de mi agente que me dice: ¿Adivina quién va a estar en la próxima película de Tarantino?. Tuve un silencio máximo por 20 segundos en mi teléfono y me puse a llorar y gritar”, contó en conversación con ADN.

El personaje "tiene algo que ver con Leonardo DiCaprio y puede ser que estén o no involucrados amorosamente. Es una especie de sex bomb energética, para cagarse de la risa, muy divertida y muy histriónica. Es primera vez que viene a los Estados Unidos, entonces, puedes ver todas esa impresión de llegar a América desde sus ojos", comentó.

El salto que implica esta producción en su carrera, que comenzó en Chile con la película "Qué pena tu familia", la obliga a hacer una retrospectiva. "Qué heavy haber partido tan niña y haber tenido los cojones para haberme ido a Los Ángeles", dijo. "Y claro, pasar de una película independiente a un estudio como lo es Sony. Hasta el día de hoy me pellizco", agregó.

Además de "Once Upon a Time in Hollywod", Lorenza Izzo se refirió a su relación con su madre, la ex modelo Rosita Parsons, y las acusaciones en contra de Nicolás López, con quien trabajó en varias producciones. La entrevista completa está disponible en el siguiente video.