Lorde canceló concierto en Tel Aviv y se suma al boicot israelí

La popular cantante neozelandesa, Lorde, finalmente decidió cancelar el concierto que tenía agendado en Israel para el próximo 5 de junio.

La determinación de la artista la tomó luego de que dos fanáticas residentes en Nueva Zelanda -una palestina y otras judía- le escribieran una carta donde la llamaban a sumarse al "boicot económica, intelectual y artístico" contra el gobierno israelí.





En la misiva, las fans subrayan que actualmente "millones de personas se oponen a las políticas de opresión, depuración étnica, violaciones de los derechos humanos, ocupación y apartheid del gobierno israelí".

"Como parte de esta lucha, creemos que un boicot económico, intelectual y artístico es una manera efectiva de hablar en contra de estos crímenes. Esto funcionó muy eficazmente contra el apartheid en Sudáfrica, y esperamos que pueda funcionar de nuevo", subrayan.

En un comunicado, la intérprete de "Team", "Royals" y "Green Light" relató que "he recibido una cantidad abrumadora de mensajes y cartas y he tenido muchas discusiones con personas que tienen muchos puntos de vista".

Lorde anunció que "la decisión correcta en este momento es cancelar el show" y aseguró que no era demasiado orgullosa como para "no admitir que no hice lo correcto".

De este modo, la artista de 21 años se suma al apoyo a la causa palestina, siguiendo los pasos de Roger Waters, Lauryn Hill y Gorillaz.