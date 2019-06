Look 'casual' de Donald Trump en iglesia evangélica enloqueció a los tuiteros

Este domingo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue fotografiado durante una visita a una inglesia evangélica en Virgina, en la que lució un look bastante "casual" que enloqueció a los tuiteros.

Esto, porque el mandatario llegó al lugar luego de jugar golf, por lo que llevaba puestos sus zapatos y camisa deportiva. Además, andaba con un jockey que tuvo que quitarse cuando el pastor ofreció una oración por los 12 muertos que dejó un tiroteo el pasado viernes.

Mientras que varios se preguntaron a qué se debía el cambio de estilo de Trump, otros explicaron que su pelo estaba peinado hacia atrás por el gorro que estaba usando y que no se trataba de ningún nuevo estilo.

Otros internautas empezaron a trolear al estadounidese: "Guau, se ve como una persona real y no como un 'cheeto' de color naranja con pelo suelto", escribió una tuitero, pero la mayoría de los usuarios recurrieron, como siempre, al poder de los memes para reírse del episodio.

New hair-do? I don’t think so...

Trump’s hair is ICONIC! It’s part of his brand. pic.twitter.com/T10hIjwCc5 — Donald J. Trump Too (@DJTQBOOM) 3 de junio de 2019

We are on this stage.



Trump's new hair pic.twitter.com/EZJAZ98HF3 — حبيبي (@mohahae_) 3 de junio de 2019