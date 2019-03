Lollapalooza Chile ya anunció sus horarios

A pocos días del inicio de la nueva versión de Lollapalooza Chile, se han anunciado los horarios para las 140 presentaciones que se realizarán en el Parque O'Higgins durante los próximos 29, 30 y 31 de marzo.

Este anuncio viene con nuevas sorpresas, entre esas que Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, participará como invitado de DJ Who, y juntos presentarán "In My Bones", su nueva colaboración.

Además, la presentación de Paloma Mami se cambió de día y pasó del domingo 31 al sábado 30 a las 18:55 horas, donde tocará cerca de 20 minutos.

Quienes cerrarán las tres noches del festival internacional de música serán Kendrick Lamar el viernes, Twenty One Pilots el sábado, y el domingo Arctic Monkeys le pondrá fin a la novena versión de Lollapalooza Chile.

VIERNES 29

SÁBADO 30

DOMINGO 31