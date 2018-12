Lollapalooza Chile confirma últimos artistas y line-up por día

Luego del line-up, una de las noticias más esperadas por los fanáticos de la música es el día en que tocarán sus artistas favoritos en Lollapalooza.

Durante esta jornada se dio a conocer este importante hito pero, además, se reveló que cuatro artistas se suman al cartel.

Se trata del argentino Paulo Londra, estrella latinoamericana del trap; Paloma Mami, una de las nuevas voces de la música urbana; Los Tres y su retorno a a casi seis años de su única presentación; y Nova Materia el nuevo proyecto de los exlíderes de Pánico.

En cuanto a los shows por día, ya se sabe que el cierre del viernes 29 de marzo quedó a cargo de Kendrick Lamar y que durante ese día además tocará Lenny Kravitz, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR, Caetano Veloso, Vicentico, Jorja Smith, Paulo Londra, Green Valley, Francisca Valenzuela y el gran regreso de Los Pulentos.

El sábado culminará con Twenty One Pilots, seguido por Post Malone, Steve Aoki, Years & Years, Interpol, Portugal. The Man, Bring Me The Horizon, Ziggy Marley, Américo, RL Grime, Protoje, Kamasi Washington, Monsieur Periné, Gianluca y Ases Falsos.

El domingo el cierre del festival corre por cuenta de Arctic Monkeys, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Macklemore, Rosalía, Juanes, Foals, St. Vincent, Sean Kuti, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y La Floripondio.

Revisa el detalle a continuación: