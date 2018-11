Lollapalooza Chile anuncia su cartel, liderado por Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Lenny Kravitz

Serán 122 los artistas que serán parte de uno de los festivales más grandes de Chile: Lollapalooza, que en su novena versión este 29, 30 y 31 de marzo ya confirmó su parrilla completa.

Liderado por Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots y Lenny Kravitz, el encuentro de música y cultura joven también tendrá importantes exponentes del Trap como Post Malone o de la Electrónica, como Tiësto y el norteamericano Steve Aoki.

Además, se espera la presencia de Sam Smith, The 1975, Macklemore, Years & Years, Odesza, Interpol, Greta Van Fleet, Bring Me The Horizon, St Vincent, Snow Patrol, Foals, Ziggy Marley, Protoje, Green Valley y Sean Kuti, entre muchos otros.

En cuanto a artistas latinos, Vicentico, Juanes, Caetano Veloso, Rosalía y el mismísimo Américo se cuentan entre las sorpresas.

Por su parte, Francisca Valenzuela, Gepe, Ana Tijoux, La Floripondio, Joe Vasconcellos, Ases Falsos, Adelaida, Drefquila, Gianluca, Rubio, Newen Afrobeat, Tomasa del Real y Pillanes, entre otros.



foto