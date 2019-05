'Lo que me faltaba': El conflicto que tuvo Jhendelyn Núñez con asiáticos en China

Jhendelyn Núñez está en China para conocer las ferias internacionales, con el fin de aprender y crear negocios.

Según mostró la animadora en Instagram, tuvo un día agotador en el país, y por fin llegó a su hotel a dormir.

Pero se vio envuelta en un conflicto con unos chinos, quienes se equivocaron de habitación y la despertaron, acusando también a la mujer de gritar mucho.

"¡Lo que me faltaba! Se equivocan de puerta, me despiertan y no quieren que grabe. Pero como po, tengo que registrar esto", escribió en las historias de su Instagram.

Evidentemente la modelo no se tomó muy bien la situación, y comenzó a grabar a la pareja culpable, donde la asiática le pedía disculpas diciéndole "sorry", a lo que Núñez respondió "no, ¿cómo que sorry?".

En el registro se puede ver a la mujer pidiéndole que no la grabe, pero Jhen lo hace igual, agregando "tú me despertaste po loca" y un "ubícate" junto a la publicación.

Revisa aquí el momento: