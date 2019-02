'Lo que importa es quien soy adentro': la potente reflexión de Lorena Capetillo sobre las estrías

Lorena Capetillo utilizó sus redes sociales para compartir una potente reflexión sobre la aceptación del cuerpo, ganándose los aplausos de sus más de 150 mil seguidores.

Junto a una fotografía en la que luce un colorido bikini, la actriz contó cómo fue el proceso en el que le salieron las estrías y cómo ha logrado aceptarlas sin mayores problemas.

"Lo que más me gusta de esta foto, mis estrías en los muslos, me caen bien… ahora claro, porque cuando me salieron a las 19 en mi embarazo me lo lloré todo, no me había dado cuenta de lo mucho que me afectaba la opinión de otros sobre mí, cuando decían 'oh que heavy Lore te salieron ene estrías, no te ponías crema?'", comenzó diciendo Lorena.

En esa línea, agregó que "era tan poco agradable soportar y responder preguntas como esas…de lo mucho que amo mi país, una de las cosas que no me gusta de nuestra idiosincrasia es que siempre se hable del cuerpo del otro: 'oh que flaca estás, que Gordo está el Sutano, te diste cuenta? Cacha la nariz, no muy orejón, Oye que esta arrugada la no sé quién, cachaste que se le vinieron los años encima al no sé cuánto?' (Como si fuese un crimen que 'pasen los años' por uno)".

"Usar traje de baño sin que me importase fue un trabajo de aceptación y madurez que han traído precisamente los años. Eso empezó a los 16 años en mi caso; hoy el rollo con el cuerpo comienza mucho antes en las niñas y tenemos que hacer algo al respecto porque no importa si yo soy flaca, redonda, tengo celulitis, arrugas, estrías, etc…lo que importa es quién soy adentro...yo no soy más o menos que nadie, al final de esta ruta todos vamos al mismo lugar", siguió contando.

Lorena Capertillo le señaló a sus seguidoras que, como mujeres, "tenemos q reprogramar nuestra mente y entender que no hay perfección física según cómo la creemos, que no podemos considerar a alguien mejor o peor por la forma de su cuerpo...suena naive, todo lo que tú quieras o incluso alguien dirá: 'claro, que fácil decirlo siendo flaca (y volveríamos a lo mismo), pero es tan básico y necesario dejar estos juicios, en los jóvenes sobre todo en las niñas que son las más afectadas, para que no se escondan, o para que no se validen por su imagen o forma del cuerpo, para que no nos clasifiquemos...o desclasifiquemos...nutrir a nuestros niños y jóvenes por dentro que no sea tema para los adultos el cuerpo de otros menos frente a nuestros niños...".

"Hagamos que ellos sigan con sus ojos puestos en lo fundamental, en lo bello, en lo invisible, en lo verdaderamente importante...en lo que va por dentro. #TodosSomosIguales", finalizó Capetillo.