Lo mejor de Bandai Namco en E3 2018 será presentado en exclusiva para Sudamérica durante FestiGame

Con la intención de acercar una vez más su contenido al público chileno, la desarrolladora japonesa, Bandai Namco, reafirma su compromiso con los gamers que asisten este año a FestiGame Coca Cola, con los mejores adelantos de sus próximos títulos que fueron presentados exitosamente en el recién pasado E3 2018. Entre los demos que los jugadores podrán disfrutar se encuentran: "My Hero One’s Justice", "SOULCALIBUR VI" y el recién anunciado videojuego que celebra los 50 años de la publicación Weekly Shonen Jump en territorio nipón, "Jump Force", estarán disponibles en el booth de la compañía desde el 3 al 5 de agosto en Espacio Riesco.

Estos tres avances que estarán presentes en FestiGame Coca Cola marcan la primera presentación de estos esperados títulos en el mercado sudamericano. En el caso "SOULCALIBUR VI", el regreso de un nuevo capítulo en este juego de peleas con armas, el videojuego será presentado poco menos de dos meses de su llegada a las tiendas, con una apuesta ágil para que cualquier persona se pueda adentrar en sus combates y una serie de nuevos elementos de juego, como el "Reversal Edge" que permite pasar al acción a cámara lenta para contraatacar al enemigo, además este año SOULCALIBUR VI cuenta con la presencia de un invitado especial desde la saga The Witcher, Geralt de Rivia, quien será uno de los personaje jugables en Chile.

Como parte de un profundo e interesante trabajo con las historias y personajes que llegan desde el mundo del Manga y el Anime, Bandai Namco presenta en FestiGame Coca-Cola, "My Hero One’s Justice", un nuevo juego de peleas en 3D basado en la popular franquicia de manga y animé de la publicación japonesa Weekly Shonen Jump, una de las series más exitosas del último tiempo. En combates con el formato 1 vs 1 más la elección de dos asistentes, podremos controlar en esta demo a héroes como: All Might, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki y villanos como Tomura Shigaraki, Stain, Himiko Toga y Dabi, cada uno con sus impresionantes singularidades que les caracteriza.

También desde el mundo del manga "Jump Force" celebrará los más de 50 años de la publicación nipona Weekly Shonen Jump, donde los más grandes personajes que han pasado por sus páginas en estas cinco décadas, serán parte de una historia sin precedentes en el que sus mundos colisionan con nuestra realidad, franquicias como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece y Bleach, entre otras, se harán presentes en este masivo título de peleas. En la demo presente en FestiGame Coca-Cola los jugadores podrán seleccionar entre: Naruto, Sasuke, Son Goku, Freezer, Luffy y Roronoa Zoro en equipos de 3 vs 3.



