Llega a Chile la Xbox One X, la consola más poderosa del mercado

La consola más poderosa del mercado, Xbox One X, ya está en nuestro país. Una plataforma que pondrá al alcance de muchos la potencia a nivel gráfico de un PC gama alta al alcance de los usuarios.



Durante el lanzamiento en el local Insert Coin, el gerente de Microsoft Chile, Sergio Rademacher, expresó acerca de la llegada del producto que "están cambiando las necesidades del mundo, de múltiples dispositivos a experiencias integradas, tecnología inteligente que se adelanta a nuestras necesidades. Lo que llamamos la Revolución Invisible de la tecnología, cada vez más presente en nuestra vida, pero sin que la veamos, subyacente en todo lo que hacemos en la manera en que nos comunicamos, compartimos, jugamos".



Con respecto a las características de esta consola, la Xbox One X dispone de una CPU AMD Custom de ocho núcleos, además de 12 GB de memoria gráfica que permiten ofrecer un 40% más de potencia que la competencia. Lo anterior, de paso, se traduce en que se podrán reproducir títulos en resolución 4K y en varios casos a 60 frames por segundos.



Bernardo Camacho, del área del mercado latinoamericano de la división, sostuvo que "Nos enorgullece mucho presentar la nueva Xbox One X, una consola pensada para que todos los gamers y amantes del entretenimiento en Chile disfruten de una nueva era de juego envolvente, y lo mejor, en verdadero 4K. Su proceso de construcción no solo nos permite señalar que esta consola es la más potente del mundo, sino también la más pequeña y la que cuenta con el mayor número de funciones en la historia de Xbox".



Vale mencionar que la consola se encuentra disponible en Chile a través de distribuidores locales como Falabella, Paris, Ripley, Microplay, Weplay, Zmart, Abcdin y Pc Factory a un precio de venta de $449.000 pesos.