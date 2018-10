Llamativo comportamiento de Caniulef durante entrevista causó preocupación

Una complicada entrevista tuvo el periodista Andrés Caniulef en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red que conduce Eduardo Fuentes.

El panelista de farándula se refirió a su carrera profesional y a su delicada enfermedad, lo que lo llevó a dejar hace un tiempo atrás el matinal de Chilevisión, para dedicarse de lleno a recuperarse.

Caniulef rompió en llanto durante varias oportunidades en el espacio de conversación, lo que terminó causando gran preocupación en los usuarios de redes sociales, quienes pedían que no siguieran emitiendo la conversación y le mandaban mensajes de apoyo, pero pese a los reclamos y llantos contantes del invitado, el conductor y equipo del programa optaron por seguir haciéndole preguntas.

"Me creía infalible, fuerte como un roble y me caí", fue uno de los primeros comentarios del periodista que le hicieron derramar lágrimas.

"Crecí en una población, me crié en la pobreza, estudié en un liceo público y me costó mucho estudiar. Después de aquello también me costó un montón trabajar", fueron parte de sus palabras durante la entrevista.

En #MentirasVerdaderas no están ayudando a Andres Caniulef poniendo al aire la entrevista. El claramente no está actuando en forma normal. — Fernando Galaz (@fernandogalaz) 2 de octubre de 2018

#CaniulefMV corten el programa y déjenlo en paz, es una persona que necesita paz y contención no esto. Pésimo #MentirasVerdaderas mal @LaRedTV — .Carolingea. (@Carolingeea) 2 de octubre de 2018

#CaniulefMV espero se recupere se nota que no está bien tiene mucha tristeza 😦 — Maria Bertoni (@MariaBertoni5) 2 de octubre de 2018

Fuerza y ánimo Andres...lo https://t.co/nYLEwXDG8s levantarse y volver a vivir...llorar y demostrarlo en Tv, te hace más hombre..fuerza #CaniulefMV #mentirasverdaderas — Alvaro Suárez Vera (@alvarosuarezver) 2 de octubre de 2018