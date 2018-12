Lisandra Silva sorprendió con romántica confesión: Se quiere casar con Raúl Peralta

Lisandra Silva aseguró que se casaría con Raúl Peralta, con quien lleva pocos meses de relación tras su quiebre con Leandro Penna.

Así lo contó en entrevista con TVN.cl, donde comentó que vivió una difícil depresión en la que sintió que tenía que irse de Chile, comprando un "pasaje sin retorno" hacia Europa.

Sin embargo, hubo alguien que la hizo cambiar de parecer y fue Raúl, a quien conoció cuando entró a la academia de baile de los Power Peralta, donde entró buscando algo que la hiciera sentir feliz, sin pensar que terminaría enamorándose de uno de los gemelos.

"Yo no quería regresar, yo sentí que había terminado un ciclo en Chile, que no me quedaba nada más. Nos acercamos más con Raúl, se ganó mi cariño, mi amor y mi confianza, todo de mí", detalló sobre su acercamiento con el bailarín.

En esa línea, la cubana aseguró que le gustaría casarse con el artista y que también tendría hijos, manifestando que "no quiero estar hablando mucho de mi relación porque eso fue algo que hice en el pasado y mira las vueltas que da la vida. Da tanto miedo decir lo que uno siente en el momento, porque en un rato te puedes sentir bien o mal. Pero ahora yo me siento plena, enamorada y feliz".