Lisandra Silva confesó que tuvo fuerte depresión: 'Empecé a sentirme muy triste, muy angustiada'

Lisandra Silva es uno de los rostros televisivos con más seguidores a nivel nacional, ya que con su participación en Doble Tentación logró ganarse el cariño de la gente.

Ahí, conoció a su expareja, el argentino Leandro Penna, con quien tuvo una relación de más de un año y medio. Ahora, la cubana está pololeando con Raúl Peralta, y en conversación con Glamorama TV, la modelo reveló que este último la sacó de la depresión en la que estaba sumida.

En esa línea, comenzó a relatar que su relación con Penna estaba mal y que "la flor no se regaba. No pude ser más planta y murió la flor. Y empecé a sentirme muy triste, muy angustiada. Me despertaba llorando a veces. Y empecé a buscar algo que me hiciera sentir viva, que me diera esa alegría que me caracteriza, que me diera a dar esa vida que necesitaba", partió diciendo, haciendo referencia a la grabación del primer video que realizó junto a Peralta, cuando aún no eran pareja.

"La pasamos súper bien en ese proyecto. Me divertí mucho. Me encontré a mí misma. Encontré mi sensualidad, mi sexualidad. Me sentí mina nuevamente. Hace mucho tiempo que no me sentía mina. Perdí el deseo de maquillarme, perdí el deseo de peinarme", agregó.

También, contó que "estaba muy deprimida. Bueno, se hizo este baile, pero sumamente profesional. Durante el baile, que fue un día al final, ¿pasó algo? No. Fue súper profesional. Yo me fui al otro día a Miami. Pero me fui en un vuelo de no regreso".

Ahí, confesó que había tomado la decisión de no volver a Chile, asegurando que "hice un vuelo de no regreso. Me lleve las cosas que necesitaba, pero yo soy súper ermitaña. Vivo con lo que tengo al día, y si no, me lo compro. Yo podría dejar todas las cosas materiales que tengo e irme a otro país y seguir un sueño".

Sin embargo, manifestó que hoy en día se encuentra bien, disfrutando de su relación con el chileno y muy agradecida por lo que tiene.