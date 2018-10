Lionel Messi tendrá su propio show en el Cirque du Soleil

Lionel Messi sigue acrecentando su imagen y relevancia, luego de que en conjunto con Cirque du Soleil Entertainment Group anunciara una asociación para la creación de un nuevo espectáculo, el cual estará inspirado en su talento y logros en el mundo del fútbol.



El show se realizará en alianza con Sony Music y representa un homenaje a una de las figuras más rutilantes del último tiempo, como ha pasado con otras estrellas como por ejemplo The Beatles y Michael Jackson.



Al respeto, la Pulga sostuvo que "me parece increíble y a la vez una locura que el Cirque du Soleil cree un espectáculo basado en mi vida, mi pasión, mi deporte. Cirque du Soleil es uno de los shows favoritos de nuestra familia. No tengo dudas que este show sorprenderá a la gente como siempre lo hacen".



Por contraparte, desde las empresas vinculadas manifestaron que el astro trasandino "encarna el espíritu y los valores únicos del apasionante mundo del fútbol".



Vale decir que el espectáculo saldrá de gira por América Latina, Europa y Asia, mientras que la música estará a cargo de la discográfica internacional Sony.