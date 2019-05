Lily Pérez sobre Carlos Larraín: 'Me hubiese encantando ser hombre y pegarle un combo'

Este sábado por la noche, se emitirá un nuevo capítulo de la quinta temporada de La Divina Comida, programa de CHV donde famosos se reúnen a comer en distintas casas y son evaluados por su destreza en la cocina.

En el capítulo de este sábado participarán la ex senadora de Renovación Nacional (RN) Lily Pérez, la bailarina Claudia Miranda, periodista Germán Schiessler y el ex Música Libre, Óscar "Lolo" Peña.

Precisamente en una de las frases que más ha marcado la previa del programa, la ex militante RN reveló sabrosos detalles respecto a su relación con compañeros de partido y el porqué terminó saliendo del conglomerado: "había muchas diferencias de pensamiento y que no tenían empatía por la lucha de las mujeres por sus derechos, ni las leyes antidiscriminación".

Respecto a su participación como miembro del Congreso Nacional, Pérez fue incluso más allá: "a mi me hubiera encantado en el Congreso ser hombre y haberle pegado un combo a varios... A Carlos Larraín", partió aseverando.

"Es que era tremendamente machista, me decía cosas bien pencas. Me acuerdo que una vez puse un afiche en la puerta de mi oficina que decía: 'El machismo mata'. Llegó al otro día y no estaba, y le pregunto a mi secretaria: 'Oye, ¿Y mi afiche?'. 'No, es que pasó don Carlos y lo sacó'", reveló Pérez.

Al finalizar, contó quién había sido su peor compañero de partido: "en la Municipalidad de La Florida, Gonzalo Duarte... nos agarramos fuerte", cerró.