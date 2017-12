La semana en que se supo que su padre Phil Collins volvía a Chile, Lily Collins también quiso ser noticia.

Claro que no por un aspecto profesional, si no personal. Es que la popular actriz británica realizó un radical cambio de look.

"No estoy segura si es por ser rubia o es la ciudad, pero me estoy entreteniendo mucho", publicó en su cuenta de Instagram, generando todo tipo de comentarios.