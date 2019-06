Lili Reinhart advirtió a sus seguidores para que no vivieran una mala experiencia en un Uber

Lili Reinhart, quien interpreta a Betty Cooper en la serie de The CW Riverdale, acaba de vivir una atemorizante experiencia en el aeropuerto, la cual utilizó para advertir a sus seguidores.

Según la actriz, había pedido un Uber para que la fuera a buscar y cuando esté llegó, notó algo muy extraño; pues cuando iba a subirse al auto se percató de que no llevaba ninguna señal de que fuera el taxi que había pedido.

Desconcertada, Reinhart tomó la decisión de no subirse al vehículo por precaución, ya que pensó que podía ser víctima de algún tipo de violencia. Ante lo peligroso que pudo ser la situación, Lili decidió contar su experiencia en Twitter para alertar a sus fanáticos.

A través de la red social aconsejó a sus seguidores a no subirse a ningún vehículo hasta verificar que realmente era corresponde a la empresa, para así prevenir situaciones peligrosas.

PSA: I was just ushered to a car by someone posing to be an airport cab/Uber driver. I got to his car and there were absolutely no signs that he was a professional service driver. So I did NOT get into the car.



Please pay attention and make smart decisions out there.