Liberan nuevo póster de la película de la Liga de la Justicia

La futura película de la Liga de la Justicia, distribuida por Warners Bros, estrenó un nuevo afiche, en el que se ve a los miembros de la agrupación de DC Comics.



El póster cuenta con la presencia de Flash, Wonder Woman, Batman, Cyborg y Aquaman, acompañados del mensaje "Unite the League" (únete a la liga).



A pesar de lo que se ha especulado, Superman (interpretado por Henry Cavill) no aparece en el afiche, para así seguir jugando con la sorpresa de su presencia.



Recordemos que Zack Snyder dirige la película, cuyo estreno será el 17 de noviembre en Estados Unidos.