Liam Neeson: 'No soy racista'

Liam Neeson respondió a las acusaciones de racismo en su contra, luego que confesara haber buscado matar a cualquier hombre negro, hace cuarenta años, para vengar la violación que sufrió una amiga.

"No soy racista", dijo el actor en el programa Good Morning America.

El intérprete aclaró que, si bien preguntó por la raza del agresor, antes consultó por otras características físicas. Además, aseguró que habría reaccionado de la misma manera si el agresor hubiese sido un hombre blanco.

"Si hubiese sido un irlandés, escocés, británico o lituano hubiera tenido el mismo efecto. Estaba tratando de defender el honor de mi querida amiga de una forma terrible y primitiva. Me considero un hombre bastante inteligente y por eso me desconcertó mi reacción cuando me di cuenta de que tenía esos sentimientos horribles. Afortunadamente, no llegó a haber violencia", dijo.

Neeson también profundizó sobre su reacción, luego que su amiga le dijera que había sido violada por un hombre negro. "Salí algunas noches y fui, deliberadamente, a las áreas donde hay mayor población negra de la ciudad, buscando que me atacasen para desatar toda la violencia que tenía en mi interior. Vagué cuatro o cinco veces", contó.