Liam Gallagher tocó cuatro canciones y decidió irse del escenario de Lollapalooza

El cantante inglés Liam Gallagher no aguantó los problemas técnicos durante su presentación en Lollapalooza y decidió terminar repentinamente su show después de tocar sólo cuatro temas.

Los primeros trascendidos aseguran que el británico decidió irse del escenario porque no escuchaba bien el retorno cuando interpretaba sus temas, situación que dejó estupefactos a sus fanáticos.

"Me voy. Mi voz está jodida de cantar toda la noche y gritar por ustedes. El sonido es jodidamente horrible. Así que lo siento, no puedo cantar las canciones. Esto es una pérdida de tiempo", lanzó entre medio de las pifias de sus seguidores.

Liam Gallagher in Chile right now... pic.twitter.com/JVJVJy9qX3