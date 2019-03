Liam Gallagher reveló qué es lo que piensa sobre The Strokes

Liam Gallagher, el hermano "rebelde" de Noel, se caracteriza por no tener filtros para decir las cosas que piensa y por lo mismo siempre genera gran polémica.

Ahora, el ex Oasis respondió a la pregunta que le hizo uno de sus fanáticos, quien le consultó a través de Twitter qué opinaba sobre The Strokes.

Al principio, Liam dio una respuesta bastante sorprendente, ya que admitió haber sentido celos de la banda de Julian Casablancas cuando recién comenzaban.

En esa línea, contó que "los vi años atrás en San Francisco. Sí, niños, soy un hombre de mundo. Ellos estaban armando sus propios equipos y me sentí muy celoso, ya que nosotros habíamos llegado a la cima y extraña desesperadamente esos días. Bueno, Noel hizo una vez de técnico, siempre un roadie".

I saw them years ago in San Fran yes kids I’m a man of the world they were setting there own gear up I was very jealous as we had hit the big time and missed those days desperately well noel did once a roadie always a roadie