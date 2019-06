Liam Gallagher quiere ser el nuevo Primer Ministro de Gran Bretaña

Liam Gallagher sorprendió a sus fanáticos al asegurar que él puede ser el hombre que Europa necesita. A través de Twitter, el ex Oasis expresó su inesperado deseo: Ser el nuevo Primer Ministro de Gran Bretaña.

Esta decisión la estaría tomando porque en el Reino Unido están en pleno proceso de elegir al reemplazo de Theresa May, quien dimitió de su cargo producto de los cuestionamientos por su incapacidad de llevar a cabo el Brexit.

En esa línea, el músico aseguró que él puede ser quien ponga orden en el continente: "Mi nombre es Liam Gallagher. Tengo 4 hermosos hijos. He consumido algunas drogas a lo largo de los años. He tenido muchos discos número 1 en el ranking. Mándenme las llaves del número 10 (en Downing Street, donde opera el Primer Ministro) y arreglo esta pila de mierda ¿Por qué yo? ¿Por qué no?".

My name is liam Gallagher I have 4 beautiful children I have dabbled in drugs over the years I’ve had many number 1s now send me the keys to no10 I’ll sort this pile of shit out WHY ME?WHY NOT.