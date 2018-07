Liam Gallagher pidió a su hermano Noel que vuelva Oasis

Liam Gallagher, a través de Twitter, le propuso a su hermano Noel que vuelvan a formar Oasis, banda que dejó de existir en 2009.

El cantante dijo que "es el momento" de volver a juntar a la "gran 0", en referencia a la inicial del grupo.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x