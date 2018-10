Liam Gallagher arremetió contra Radiohead asegurando que no sabe "cómo se hicieron tan famosos"

Dos de las bandas más emblemáticas de los 90's son Oasis y Radiohead, pero ambas tienen tantos fanáticos como detractores. Entre los del grupo de Thom Yorke está Liam Gallaher, quien no se explica "cómo se hicieron tan famosos".

Así lo hizo saber el exintegrante de la banda británica este sábado en Twitter, donde publicó una serie de tuits un tanto confusos, inteligibles y con mucho odio hacia Radiohead.

El hermano de Noel Gallagher comienza explicando que se encuentra en una casa "llena de locos" en la que todo el mundo habla muy bien de "Radio play", para luego comentar lo que está escuchando, dando señas que su playlist tiene canciones como "Planet Ticke" o "The bond".

Luego de dos minutos, y de un "me voy", arremete contra la letra de "The Bends":

"El rap a la mitad de The bends no puede ser verdad", todo esto con una indignación muy propia de Liam quien tiene un largo historial de discusiones y pleitos.

Finalmente, se preguntó "¿Cómo coño estos 'pijos' se hicieron tan famosos?", agregando más odio a su publicación ya que carga contra "Karma Police", una de las canciones más populares de Radiohead, insinuando que le aburre.

Recordemos que Liam Gallagher suele utilizar sus redes sociales para arremeter en contra de todo lo que pueda: su hermano, Backstreet Boys, Rolling Stones, U2, y ahora, Radiohead.

So I'm in this crazy house everyfucker is banging on about the band radio play help — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Some tunecall creepy fuvker — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Planet tickle — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

The bond — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

The rapping in the middle of the bends taking the piss — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

How the fuck did these teds get big — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018