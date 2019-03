Liam Cunningham: 'Sansa no estará encantada con Daenerys y desconfía de Jon'

El actor Liam Cunningham realizó una importante revelación sobre la octava y última temporada de Game of Thrones.

El actor que encarna a Davos Seaworth, conocido también como el Caballero de la Cebolla (Onion Knight en inglés), explicó que en la serie "todos vamos a pelear al enemigo" y que en la batalla contra el ejército de los White Walkers "la muerte significa perderlo todo".

Sin embargo, adelantó que los problemas no se suscitarán sólo contra los muertos, ya que "Sansa no estará encantada con Daenerys y desconfía de Jon (...) Tienen este reducido ejército contra esta gente mágica que son increíblemente difíciles de matar".

"En algún sentido todos esperan lo opuesto a Beric Dondarrion", señaló en referencia al personaje que encarna Richard Dormer, quien ya ha muerto en seis ocasiones y ha vuelto a la vida el mismo número de veces, según consigna Culto.

Cunningham agregó "lo que es maravilloso de esta temporada es que antes que aparezcan los créditos, la tensión ya es alta. La audiencia tiene altas expectativas".





Por otro lado, también habló el propio Richard Dormer, quien adelantó que reaparecerá en la serie junto a Tormund Matagigantes (Kristofer Hivju) tras el ataque de los White Walkers a Guardiaoriente.

"Beric ha muerto seis veces. Ha visto mucho, ha ido al infierno y de regreso. Es un gran guerrero, no tiene miedo y creo que eso es porque sabe que si no ha muerto es porque aún no cumple su propósito", sostuvo.

Para Dormer, su personaje "es un hombre religioso: sabe que dará la bienvenida a la muerte siempre y cuando sepa que muere por una buena razón. Literalmente espera eso".

