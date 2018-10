Leonor Varela y la enfermedad degenerativa de su hijo: "Vivo con el corazón roto"

Leonor Varela se encuentra pasando un difícil momento debido a la enfermedad que afecta a su hijo Matteo, quien en el último tiempo ha empeorado su salud.

Es por esto que la actriz relató, a través de una carta abierta en la revista Caras, lo difícil que ha sido vivir con un pequeño con una enfermedad complicada y degenerativa.

"Hablar de un hijo enfermo que sufre y del cual no tenemos pronóstico claro de vida, es dolorosa y requiere de toda mi valentía…Hablar de un niño como Matteo es sensibilizar, ayudar a su difusión, a derrumbar prejuicios y a la falta de comprensión que hay sobre niños como él", comienza la carta.

En ese mismo documento, Varela confiesa sus sentimientos, penas y logros en un testimonio donde asegura que "vivo con el corazón roto".

"Hace tiempo decidí vivir una vida honesta, transparente conmigo y los otros. Gracias por darme la oportunidad una vez más de hacer el ejercicio de derrumbar mis miedos y compartir a corazón abierto", señaló.

Matteo es su primer hijo, quien nació con una condición genética degenerativa llamada Leukodystrophia AGS, la que ha estado complicando la salud del menor este último tiempo, provocándole una anemia aguda que ha provocado que tenga tres transfusiones y ser sometido a una intervención para ponerle una sonda gástrica que lo ayude a alimentarse y subir de peso.

"¿Cómo estoy? pues por momentos frágil y cansada. Por momentos alegre y esperanzada. Pero la mayoría del tiempo con los nervios desnudos y ocupados en sostener la vida de Matteo con interminables tareas médicas, tratamientos y terapias. Llevamos casi cinco meses en la etapa más crítica de salud de mi hijo y esto ha sido de un peso feroz para toda mi familia. Hoy me cuesta levantarme en la mañana, duermo poco y mal. No paso el día sin una taza de café…. Y pensar que nunca en mi vida lo había tomado; sin embargo, desde hace seis meses que no sobrevivo un día sin él", siguió.

Leonor Varela ha recibido miles de muestras de apoyo a través de las redes sociales, ya que constantemente está actualizando la información sobre el estado de salud de su hijo.

"A fines de abril, en un examen de rutina, nos dimos cuenta de que Matteo estaba con una anemia tan baja que era crítica para su vida. Debimos correr esa misma noche al hospital e internarlo para que le hicieran las transfusiones necesarias con el fin de estabilizarlo, y en el trascurso de estos cinco meses han habido dos transfusiones más. De ahí sucedieron una cadena de hechos que nos llevó a internarlo dos veces más en un mes, y una intervención bajo anestesia para ponerle una sonda gástrica a finales de agosto (...) La lista de complicaciones y síntomas problemáticos de Matteo son demasiado largos para este artículo y, la verdad, elijo no compartir tanto detalle por razones de sobrevivencia propia: es muy doloroso repasar su historia de problemas de salud…", expresó.