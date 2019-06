Leonor Varela le respondió a aquellos que la critican por estar muy delgada

En noviembre de 2018, la actriz nacional Leonor Varela perdió a su pequeño hijo Matteo producto de una enfermedad degenerativa que sufría desde su nacimiento.

A seis meses del fallecimiento del pequeño de cinco años, la modelo ha recibido varias críticas por su delgadez, donde muchos seguidores le recomiendan "cuidarse más" y no "dejarse de lado".

Cansada de los comentarios, Leonor envió un mensaje en el que señaló: "Querid@s seguidores, seguro sus comentarios sobre mi delgadez vienen de una buena intención (al menos eso quiero pensar). Les pido guardarse esos comentarios, como saben perdí a mi hijo hace 6 meses y la vida no tiene el mismo gusto—flaca, gorda, chica, cansada…como sea, pero aquí estoy. Tratando de ser amable conmigo misma y reencontrarle el gusto a la vida. Por que no me ayudan mejor y se fijan en otra cosa que mi peso?", escribió.

Recordemos que la destacada actriz nacional es madre de una pequeña niña, con quien comparte varias fotografías en Instagram.