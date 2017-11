Leonardo Farkas y candidatos: "Muchos me han pedido plata, muchos me han llamado"

En una elegante limusina llegó el empresario Leonardo Farkas, quien indicó que viajó exclusivamente para votar. "Me voy mañana a las 07:00", afirmó.

Respecto a sus preferencia, indicó que hay muchas opciones, pero que "nunca he ayudado a ningún candidato de ningún lado", aunque "muchos me han pedido plata, muchos me han llamado", deslizó frente a los medios.

Sobre una eventual aspiración electoral, expresó que "mi mujer no me deja" y despachó una crítica a Alejandro Guillier. "En el debate que vi, salió un candidato le dijo al otro que estaba loco y que tenía que ir al psiquiatra. Si todos los chilenos fueran, el 90% de la gente que está en la cárcel no estaría. No es un estigma ir, yo voy al psiquiatra", declaró respecto al incidente que enfrentó al candidato con José Antonio Kast.