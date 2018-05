Leon Bridges, la revelación del soul, debutó en Chile: "La música pop se puede hacer con buen gusto"

José Tomás Suazo, ADN

Mientras una gran fanaticada esperaba la presentación del ídolo pop Harry Styles, vale la pena prestarle atención a quien abrió su show en el Movistar Arena. Es el estadounidense Leon Bridges, quien gracias a su música soul ha sido comparado con Sam Cooke o Marvin Gaye.

"Es un honor que te comparen con leyendas como esas pero no es fácil porque pueden decir que eres de cierta forma pero, en realidad, no llegan a conocerte tan bien. Es un honor pero es un arma de doble filo”, dijo en conversación con ADN.

En 2015, con 24 años de edad, lanzó "Coming Home", su primer disco, y el que le significó un auspicioso debut: fue nominado al Grammy como Mejor Álbum de R&B.

De ese material se desprenden el single del mismo nombre y "Smooth Sailin". Y a principios de este mes estrenó su segundo material, "Good Thing", que ya tiene tres sencillos.

Consultado por su gusto por la música de los sesenta, comentó que fue "gracias a mis padres que eran muy seguidores de Stevie Wonder y Curtis Mayfield, así que fue desde pequeño. Después, ya más adulto, me relacioné con gente que tenía gusto por música de los setenta, rock and roll y soul", reveló.

Sin embargo, no hace oídos sordos a otros ritmos como el que explota Harry Styles. "La música pop se puede hacer con buen gusto. Respeto lo que él hizo con One Direction. Yo crecí en los noventa y fui muy fan de boybands como N*Sync", contó el artista que en 2016 fue parte del homenaje a Ray Charles en la Casa Blanca.