Leon Bridges: "La gente tiende a dejarte encasillado con un estilo"

José Tomás Suazo, ADN

El pasado viernes debutó en Chile el cantante estadounidense Leon Bridges. Lo hizo como telonero de Harry Styles, a quien conoció en Los Ángeles en una cena después de los American Music Awards. Aunque, según confesó a ADN, antes de esa experiencia ya había tenido un acercamiento con el ex One Direction, cuando vio su auto y le llamó la atención, "entonces, entré y me saqué una foto".

Oriundo de Texas, antes de entrar por primera vez a un estudio de grabación, trabajó en un restorán mexicano por cerca de siete años. "Me enseñó la importancia del trabajo duro. Había una camaradería realmente increíble ya que todos estaban en el mismo lugar. Todos eran muy trabajadores, entonces, es el algo que mantengo conmigo incluso en mi carrera musical", dice.

La música siempre estuvo en su vida y una de las primeras canciones que compuso fue "Lisa Sawyer", incluida en su primer disco Coming Home. El tema está dedicado a su madre, a quien considera "un lindo ejemplo de lo que significa perseverar en tiempos difíciles y también es un buen ejemplo de amor".

Tras llenarse de elogios con su primer álbum, fue invitado a la Casa Blanca durante el gobierno de Obama a un homenaje a Ray Charles. "Fue definitivamente enervante. Cuando me llamaron fue interesante, pero al mismo tiempo es algo que te hace un poco desesperar", confesó.

Good Thing es su nuevo material y fue lanzado hace algunas semanas. Si bien sigue manteniendo una línea por el soul, fue mezclado con ritmos más pop. "La gente tiende a marcarte mucho, a dejarte muy encasillado en ese estilo. Entonces tuvimos que hacer algo, tuve que tomar la decisión de hacer algo interesante de que no fuese tan marcado por el tiempo, que fuese llamativo, que fuese atractivo, fue difícil", dijo Bridges.