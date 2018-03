Leo Méndez: "Me siento hombre, pero me gustan las cosas femeninas"

Leo Méndez Jr. fue uno de los grandes invitados la noche del jueves al programa Vértigo de Canal 13.



Al ser consultado por la "pregunta del pueblo" si se siente hombre o mujer, el hijo de DJ Méndez señaló: "Yo me siento como yo soy hoy día: soy hombre. Pero me gustan las cosas femeninas, me encanta el maquillaje, los tacos y los vestidos".



"La definición más cercana que encuentro es como "shemale". Yo soy hombre. Acá en Chile es un tema bastante grande que un hombre se maquille y use tacos. En el país que yo vivo puedo expresarme tal cual yo me siento", agregó.



Además, explicó por qué modificó su nombre de Instagram al de "Linda Espinoza". "Yo soy Leo las 24 horas al día, pero las redes sociales las ocupo para expresarme. Linda Espinoza no sería un personaje, a mí me gusta ver la reacción de la gente".



Por último, reveló que se encuentra comprometido: "Yo soy gay completamente, tengo pareja en Suecia".