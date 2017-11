Leo Méndez Jr. reconoce desilusión amorosa con tierna imagen: "¿Por qué siquiera me esfuerzo?"

El joven Leo Méndez utilizó una imagen de su infancia para reflexionar respecto a su actual momento amoroso.

"Quiero compartir con ustedes que he estado últimamente bastante sensible (...) Pero no paro de pensar en lo rápido que pasa el tiempo... Imagínense en sólo 1 año pasan muuuuuuchas cosas. Cambios, altos y bajos. Nuevas etapas, nuevas lecciones de vida, nuevas personas que conoces, etc.", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Luego, se lanzó respecto a una eventual desilusión amorosa. "Lo que yo pienso y por lo que estoy pasando ahora es que quiero tanto que ésta persona me valore y quiera de verdad... (Pero) hoy paré y pensé "¿por qué siquiera me esfuerzo si lo he dado todo y no me da los resultados que yo quiero?", se preguntó.

Pero la respuesta vendría más adelante. "No po, para mí en este momento eres pérdida de tiempo", lanzó, junto a una reflexión sobre vivir el momento.

"Sentimentalmente, avanza con tu vida, que el último tren no pasa 2 veces", remató.