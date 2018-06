Leo Méndez: "A los 9 años sufrí abuso sexual"

Una impactante revelación se despachó Leo Méndez Jr. después de su segunda participación en "Vértigo": contó que a los nueve años había sido víctima de abuso sexual.

Cuando Diana Bolocco le preguntó en el espacio "El juicio final" por algún hecho en su vida al que atribuía sus bruscos cambios de ánimo. "Puede que sí, pero realmente no estoy preparado para hablarlo porque para mí fue un periodo oscuro", admitió antes de decirlo.

"Como son las cosas de la vida, esa persona ya no existe hoy en día. Él quedó en coma pero no despertó. Y no voy a decir quién lo puso en coma, pero yo conozco a esa persona. Pero esa persona no supo realmente lo que esa persona me hizo", reveló, agregando que, si bien no fue definitorio en su vida, lo puso en una situación súper fea y que ha dejado secuelas que aún lo persiguen.

Indicando que es algo "súper personal", indicó que recién en 2017 pudo revelar el hecho a su familia, contando además que sólo su hermana Steffi Méndez sabe exactamente todo lo que sucedió.