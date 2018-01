Leo Caprile y activistas con Residente: "Me encantaría que esto pasara más seguido"

El conductor Leo Caprile evaluó positivamente la primera noche del Festival de Olmué, que conduce junto a Karen Doggenweiler. "Afortunadamente tuvimos una noche muy energética", afirmó, respecto al debut con Residente, La Moral Distraída, Camila Gallardo y el comediante Felipe Avello.

"Siempre las primeras noches de festival hay un poco de incertidumbre", admitió, pero "es medio ridículo que uno diga que está asustado o que tiene nervios después de tener tantas horas de vuelo y de haber preparado el espectáculo con tanto tiempo. Salvo un infortunio, ¿qué podía pasar?", indicó en el Ciudadano ADN.

Respecto al aplaudido show de Avello, expresó que "demostró una madurez artística notable, que sabe lo que está haciendo y que por fin ese talento se encausó en algo sorprendentemente simple, pero sorprendentemente efectivo", además de apreciar que "lo que hizo es teatro muy aplicado, muy concentrado y funcionó a las mil maravillas".

Pero antes, había sido el turno del exintegrante de Calle 13, que subió con un grupo de activistas en contra de proyectos, una termoeléctrica y la construcción de torres de alta tensión, que intervendrán el paisaje de Olmué. "Obviamente nadie sabía nada, nadie tenía idea, todos nos quedamos mirando", admitió el conductor.

Así, Caprile destacó lo "tremendamente respetuoso" de la intervención. "No insultaron, no hubo violencia, no hubo palabrotas, no hubo amenazas. No hubo nada que dijera "oye, hay que pararlo"", admitió.

Y añadió que "se ejerció el derecho a la libre expresión. El nuestro es un canal público y esas voces forman parte de una realidad. Y si esa realidad se dice en un marco de respeto y orden, porque no se interrumpió el espectáculo, yo no habría encontrado una justificación para censurarlos", afirmando que "si se hubiese cortado o nos hubiéramos ido a comerciales habría sido un bochorno".

"A mí me encantaría de repente que esto pasara más seguido", confesó el también locutor, actualmente fuera de la radio, por decisión propia, destacando que "aquí hay una demostración tremendamente clara de cómo se piden las cosas".