Lenwa Dura deja Tiro de Gracia debido a sus problemas con Juan Sativo

Fabián Sánchez, más conocido como Lenwa Dura, comunicó a través de Instagram que ya no es parte de Tiro de Gracia, debido a sus problemas con Juan Sativo, asegurando que la popular agrupación de rap ya no existirá más.

En la misma publicación hizo un llamado a los seguidores de su música para que no vayan a ver los shows de Sativo, para que así "no le sigan dando fama y dinero a alguien que cobra un millón y medio de pesos y que a mi me paga 250 mil si es que menos... La situación no da para más...", escribió.

En esa línea, agregó en un extenso Instagram Live que "no hay condiciones para seguir haciendo música con él. Yo ya no puedo seguir poniendo caras falsas y sacándome fotos con él al lado. Ya no se puede seguir exprimiendo el limón".

Además, reveló que está realizando proyectos junto a ChysteMc y que si tiene que volver a rapear en el transporte público, lo hará. "A seguir la vida no más. Si me toca tocar en el metro, en una micro, igual la hago. Tengo que salvarme, ganar mis monedas", dijo en la transmisión.

"Les agradezco los años de apoyo pero no volveré más a rapear con este personaje hasta que me dé el respeto que me merezco... Una vez más agradecido por el apoyo y hasta siempre... Ahora veré cómo voy a sobrevivir...", escribió en otra publicación.

Con esto finaliza la relación de Lenwa Dura y Juan Sativo luego de su regreso en octubre de 2013, cuando celebraron los 20 años de Ser Humano.