Lelio y la elección de actores cisgéneros para roles trans: "Nunca debería prohibirse"

Sebastián Lelio defendió la libertad artística de los realizadores para elegir a Scarlett Johansson para interpretar a un hombre transexual en la película Rub & Tug.

"Simpatizo con el drama de los actores transgénero que tienen pocas posibilidades de ejercer su oficio. Pero nunca me pondré a disposición para unirme o potenciar cualquier idea que tenga como objetivo restringir uno de los activos más preciados de la sociedad, que es la libertad de sus artistas… Cuando la libertad artística se ve amenazada, eso es una señal de que la sociedad se está volviendo autoritaria, o avanzando hacia comportamientos y procedimientos que comienzan a oler al fascismo", dijo el realizador en entrevista con The Hollywood Reporter.

"Es cierto que la representación cultural ha sido escasa hasta ahora. Y también es cierto que el gesto de elegir a un actor cisgénero (personas cuyo sexo y género coinciden) para desempeñar un papel transgénero puede ser discutible estética o éticamente, pero nunca debería prohibirse", agregó.





El director de Una mujer fantástica explicó que eligió a Daniela Vega para interpretar a Marina no por su condición de transexual. "Fue un acto de libertad artística, no de corrección política. No le estaba diciendo al mundo que los papeles transgénero deberían ser interpretados por actores transgénero. Solo estaba haciendo lo que creía correcto para mi película", dijo.

"Si dijera que los papeles transgénero solo deberían ser interpretados por actores transgénero, estaría dando a entender que Daniela Vega no debería desempeñar un papel cisgénero. Y creo que tiene todo el derecho de interpretar a un hombre o a una mujer", complementó.