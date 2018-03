Laura Prieto sobre relación de Camila Nash y Julio César Rodríguez: "No tuvo códigos"

Una de las más grandes polémicas festivaleras fue el reciente romance entre Camila Nash y Julio César Rodríguez, la cual sorprendió a todos los medios y también a Laura Prieto, la expareja de J.C.

Es por eso que habló con el matinal de TVN "Muy Buenos Días", asegurando que entre ellas había cariño y amistad, dado que se conocen hace varios años.

En el programa conducido por Cristián Sánchez, la ex de Julio César afirmó que "nos conocemos hace 10 años. No fuimos íntimas, pero sí hay una relación de hace harto tiempo", agregando que Camila "no tuvo códigos", aun cuando habían compartido la semana pasada.





"Hay unos códigos de camarín, de buena onda y se rompe eso. Ella sabe de hace muchos años todo, conoce a mis hijas. Nosotras conversábamos cosas íntimas. Creo que sí debió decirme. Hubiera agradecido eso", declaró.

Además, le dedicó unas palabras a la pareja en donde confesó que no le interesa lo que hagan, asegurando que "Julio es una persona bastante importante en mi vida. Compartió conmigo y mi hija más de cinco años. Mi historia con Julio está saldada".

La uruguaya finalizó con una cruda frase para Nash, donde dijo "soy una mujer grande y sé quién vale y quién no. Camila no tiene el valor como para que a mí me moleste, pero sí me afecta todo esto".