Las predicciones para Wrestlemania 34

David Muñoz, Kevin Felgueras y Alberto Stephens, ADN

A pocas horas de que se desarrolle Wrestlemania 34, este domingo en New Orleans, en ADN nos jugamos con predicciones para el evento.

Se espera que 14 combates estén en la cartelera que presentará la WWE, con una duración de siete horas.

1.- Batalla real André El Gigante:

David: Suponiendo que WWE retomará (tras la tontera del año pasado con Mojo Rawley) la idea de potenciar sus figuras o rendir una especie de tributo, Aiden English podría ser un buen ganador, considerando lo over que está con el público gracias a su tag con Rusev.

Kevin: Gana Kane. Es uno de los últimos confirmandos la empresa para esta lucha y que, de cierta manera, ha tenido un deslucido retorno a la WWE. Si bien ganar esta lucha no le da un empuje necesario para volver a brillar, si es un gesto para un luchador que hace años estaba en el cartel principal.

Alberto: Un triunfo es la mejor manera de consolidar el cambio de Matt Hardy a Woken. El experimentado luchador es uno de los favoritos en la batalla real, viene de una pelea inolvidable contra Bray Wyatt y tiene al público completamente de su lado. Además, con el retorno de Brother Nero, qué mejor forma de empezar un nuevo camino que con este honor.

2.- Batalla real de mujeres:

David: Más allá del talento desperdiciado en esta lucha, todo parece indicar que el final se resolverá entre Sasha Banks con Bayley o bien ambas tendrán una figuración más notoria en vez del resto. Mis fichas van para la Boss, con el fin de poder encausar una rivalidad más seria con su ex amiga.

Kevin: Gana Bayley. Excampeona y hoy fuera del evento principal. En busca de un nuevo feudo, puede iniciar una buena historia con Sasha, con quien podría quedar al final para disputar este primer trofeo.

Alberto: Bajo mi perspectiva, Sasha Banks es una de las mejores exponentes de la lucha libre femenina, pero en la WWE no ha podido cumplir más allá de un par de reinados cortos en RAW. Si efectivamente ella cambió a heel en su rivalidad con Bayley, lo lógico es que salga triunfadora y mande un potente mensaje a todo el resto de las luchadoras.





3.- Título Crucero:

David: Tras la polémica en torno a Enzo Amore, la división crucero parece que agoniza luego de haber tenido un verdadero Dream Match el año pasado con Neville y Austin Aries. En vista de lo sorpresivo de su ruta (eliminando a uno de los favoritos como Drew Gulak), Ali sería un soplo de aire fresco para alzarse con la victoria.

Kevin: Gana Ali. Sabemos que Jinder Mahal fue campeón durante meses solo para que la WWE ampliará su industria en un mercado un tanto esquivo. En este Wrestlemania puede ser el "gesto" de la empresa a ese millonario sector del mundo. No es un título de gran relevancia, pero puede tener algo de sentido para el negocio. De eso, Vince sí que sabe.

Alberto: Mi candidato era Drew Gulak, pero por alguna extraña razón decidieron poner a dos face en esta lucha. Voy por Cedric Alexander, dentro de la división ha sido de los peleadores más regulares y de mayor nombre en el último tiempo.

4.- Título Intercontinental:

David: Retiene The Miz, pese a que haya sido papá hace poco. Es uno de los mejores campeones que tiene la empresa hoy día, su heel más carismático y no veo a Rollins ni Bálor estar en la órbita de este cinturón por mucho tiempo. Su reinado tiene que continuar con otros retadores.

Kevin: Gana Rollins. Es evidente que The Miz, reciente padre, no va a retener su título. Y pensando que Finn Bálor buscará recuperar lo que nunca perdió (el título universal), Seth asoma como la carta más probable para esta lucha.

Alberto: The Miz acaba de ser papá, no creo que mantenga el cinturón para seguir full time en la empresa. Finn Bálor ha sido una buena adición a esta lucha, pero mi carta es Seth Rollins. Dean Ambrose no volverá en meses y Roman Reigns saldrá como campeón universal, así que no hay chances de una reunión del "Escudo". Lo más justo es que obtenga el título después de todo lo que vivió en este tiempo, y siga proyectándose como una de las caras del futuro.





5.- Título USA:

David: Orton y Roode no necesitan un reinado como campeón de los Estados Unidos, y Rusev no estaba en los planes de estar en la órbita del cinturón, considerando que amenazó con irse de la compañía. Sería interesante el volver a apostar por Mahal, considerando su gimmick y ya que sería el más beneficiado si logra la corona.

Kevin: Gana Rusev. Sabemos que el "Rusev Day" ha sido una revolución financiera en la WWE. A tal punto que la mercancía se vendió por completo. Es el momento para facturar más. En el descarte, Mahal no brilla, Orton ya tuvo lo que quería y Roode puede buscar otro horizonte en la marca roja como un feudo con Rollins (pensando en un posible draft post WM).

Alberto: Voy a ser tradicional en mi elección, pero me la jugaré por Randy Orton. De los cuatro es el más experimentado, acaba de ganar el cinturón y, al menos para mí, siempre ha cumplido cuando ha sido campeón. Sería interesante que retenga para ver cómo prosigue la historia y con qué retadores.

6.- Título en parejas de RAW:

David: Por mucho que pueda verse un despropósito que Strowman gane solo los títulos en pareja, la oportunidad para aprovechar un momento con Alexa Bliss y una celebración especial es muy seductora. El gigante se alza solo con los cinturones y tiene su merecido momento WrestleMania.

Kevin: Compañero de Strowman es Elias y ganan los títulos. Hay muchas opciones (Samoa Joe, Neville, Bray Wyatt), pero me quedo con Elias, con quien se armó un feudo que sólo puede coronarse de esta forma. Como campeones.

Alberto: Soy fanático de la dupla Cesaro-Sheamus, creo que han hecho un trabajo memorable como campeones y desde que se unieron. Pero Strowman es lo mejor que tiene la empresa hoy, y no necesitará un compañero para vencerlos. Gana, se queda con los títulos y celebra con Alexa para continuar con la química que mostraron en el Mixed Match Challenge. Mejor spot no puede haber.





7.- Título en parejas de Smackdown:

David: A la espera de la confirmación de la estipulación, asoma como una de las candidatas a robarse el show. Puede ser el momento de Los Usos de tener una victoria importante en WrestleMania y así consolidar su buen tag, que se distancia del infantilismo dado con New Day.

Kevin: Gana The New Day. El año pasado fueron los anfitriones y no estuvieron en pelea alguna. Este año, buscar volver a ser el trío campeón de la marca azul. La rivalidad con los Usos va un poco en picada y la aparición de los dos mutantes puede hacer algo entretenido. Por cariño y negocios, el trío de la buena vibra gana.

Alberto: Los combates entre New Day y The Usos siempre encantaron al público. Pero llegó la hora de los Bludgeon Brothers, quienes han arrasado con todo a su paso desde que debutaron. Darles los cinturones es lo lógico, para empezar a renovar la división de la marca azul.

8.- Título femenino de RAW:

David: A pesar del buen run de la campeona, Jax se ha visto como la perjudicada en la storyline de ambas, por lo que tendría que llevarse el cinturón.

Kevin: Gana Alexa. Es quizás el resultado menos probable, pero sí el que hace continuar la historia. Es una amistad que se rompió hace poco y que puede dar más que esta lucha. No al nivel de Charlotte con Sasha, pero puede dar más.

Alberto: En mi mente no hay dudas. Nia Jax saldrá con el campeonato de New Orleans. Está enrabiada por la traición de su mejor amiga y, pese a las posibles intervenciones de Mickie James, se impondrá en esta lucha. Ha mejorado mucho en el ring y el micrófono, y es un premio a su perseverancia.





9.- Título femenino de Smackdown:

David: Una de las candidatas a ser el combate de la noche, en vista de la calidad de ambas. No se ve en el horizonte que la oriental termine su hegemonía y Charlotte ya ha disfrutado de varias victorias importantes en WWE, por lo que es momento de que caiga vencida. Sin embargo, también es la oportunidad para que Carmella cobre y por qué no, obtener la victoria y así que tenga algo de justicia su maletín que desde un comienzo fue obtenido con polémica.

Kevin: Gana Asuka. La emperatriz del mañana sólo perderá su invicto ante alguien que esté cobrando millones para estar en una industria que no es la suya. Asuka vs Ronda es, quizás, el siguiente paso pensando que los PPV dejan de tener una marca asignada a partir de ahora.

Alberto: Seamos sinceros, la racha de Asuka ya está dando lata, pero sabemos que no la perderá por ahora. Charlotte es una crack y será una pena que no mantenga el título, aunque me parece llamativo ver qué planes tendrán para ella en el futuro. Y no, Carmella no canjeará el maletín por ahora.

10.- Pelea mixta:

David: Por mucho que esté el interés por Rousey, el combate se puede tomar como una buena ocasión para ir al baño o bien centrarse totalmente en un espectáculo sin sentido. Lógicamente ganará el equipo entre la ex UFC y el campeón olímpico.

Kevin: Gana Angle y Rousey. Una de las peleas más predecibles. Recién llegada a la empresa, no puede perder. Sencillamente No puede. Ronda viene a ser campeona y este es su primer paso para exigir el reto al máximo título.

Alberto: Sería un desastre que volviera la pala y ganaran HHH y Stephanie. Ronda Rousey, aunque a muchos no les guste, no puede perder en su debut si la van a proyectar como campeona y la que cortará la racha de Asuka. Además, a Kurt Angle ya lo dejaron en ridículo con su eliminación en Survivor Series 2017. Tienen que ganar, no queda otra.





11.- Pelea en parejas de Smackdown:

David: Otro momento que fue desaprovechado, con el anuncio del regreso de Danielson a los rings. Daba para algo más interesante. Apuesto por una victoria de Zayn con Owens para consolidar su buen tag y con ello también permitir una storyline entre McMahon y el American Dragon.

Kevin: Ganan Owens y Zayn con traición de Bryan. Meses pasaron en los que el líder del "Yes" marcaba diferencias con Shane. Este es el momento perfecto para darle sabor a una marca que está al debe en todo sentido. Se habla que un face pasa a ser heel en este WM y acá está la apuesta.

Alberto: Daniel Bryan no estuvo tres años afuera para ser derrotado en su primera lucha. Gana junto a Shane, mandando a Kevin Owens y Sami Zayn a RAW, donde cortarán su amistad y reanimarán una de las mejores rivalidades en la historia de la WWE. Será uno de los combates de la noche en mi opinión.

12.- John Cena vs Undertaker:

David: Por lejos uno de los mayores despropósitos de todo el evento, tanto en la lucha en sí (que debió haberse hecho en WrestleMania XXX por lo bajo) y porque la historia ha dado pie a una serie de especulaciones más que forzadas. Undertaker ya debería descansar, pero es posible que salga, ataque a Cena y quede pactada una lucha entre ambos para la edición 35 del evento.

Kevin: Aparece Undertaker, pero no hay pelea. Es, quizás, una de las cosas que nos dejará con gusto a poco. Y es qué hay temas legales y de historia. El enterrador si hará frente a Cena, pero no en una pelea, dejando su última batalla, quizás, para el próximo año. En lo legal: la comisión de boxeo de Louisiana prohibió la tumba rompe cuellos en espectáculos de lucha libre profesional. Taker sin su finisher, no es Taker. No hay pelea. Por cierto, la sangre también está prohibida en el evento.

Alberto: Sería una estupidez del porte de Estados Unidos que no haya pelea, más aún considerando todo lo que hicieron como previa. Kid Rock estará en vivo, oportunidad perfecta para que reaparezca por última vez el American Bad Ass. Que luche, gane y se retire como corresponde en su casa. Y que, por favor, no nos quedemos con la imagen de que su adiós se dio perdiendo con Reigns el año pasado.





13.- Título de la WWE:

David: Una lástima que un combate que de seguro será de los mejores haya tenido un nulo desarrollo detrás. Si se les da el tiempo que merecen (cosa que se ve difícil), tendría que ser lo mejor de la velada y de paso el ganador del Royal Rumble tiene que conseguir el triunfo para fortalecerlo más dentro del roster.

Kevin: Gana Nakamura. Ha pasado un año con Nakamura en el main roster y no ha estado siquiera cerca de ganar un título. Su victoria en Royal Rumble y las necesarias vacaciones que debe tomar en algún momento AJ Styles hace pensar que el asiático podría levantar el oro en WM. Lo que pase con Owens también podría ser clave en esto.

Alberto: La pelea de la noche, no habrá dudas. AJ Styles vs Shinsuke Nakamura es lo que todos hemos querido ver desde que el japonés accedió al roster principal. Y se va a quedar con el título, en un combate que nos brindará muchas emociones. Ojalá Styles no se vaya a RAW, que se quede en SD y tenga una rivalidad con el que será el nuevo monarca.

14.- Título Universal:

David: Combate repetido y que asoma como predecible a más no poder, pero que por contraparte puede ofrecer un interesante desarrollo. En vista de la más que posible partida de Lesnar a UFC, Reigns logrará el triunfo y con la ayuda de Paul Heyman, para así convertirse en un nuevo Paul Heyman Guy. Un fin que de seguro dejaría muy bien parado al ex Shield.

Kevin: Gana Reigns con traición de Paul Heyman. Que gana Roman lo sabemos todos hace un año. Ni hablar de eso. El punto es que este evento tiene que terminar con algo decente y lo único que puede ocurrir es que Heyman, que sigue en la empresa, se una al samoano. Esto, además pensando que Lesnar se va a la UFC. Sería un broche decente para este Wrestlemania. El feudo con un derrotado Finn Bálor asomaría como lo obvio.

Alberto: Brock Lesnar termina contrato el domingo y Roman Reigns es el favorito de Vince McMahon. Más claro, imposible. Aunque sí me la jugaré con un final sorpresivo: Bobby Lashley regresa, destroza a Lesnar y se le planta cara a cara al nuevo campeón. Sobre Paul Heyman, tengo mis dudas y no sé qué pasará con él.